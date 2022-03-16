أتلتيكو يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال





حجز أتلتيكو مدريد الإسباني مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ16.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد رينان لودي في الدقيقة 41، ليتأهل الروخيبلانكوس إلى ربع النهائي مستفيدًا من تعادله ذهابًا على ملعبه (1-1).

شكل مانشستر يونايتد الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة 13، بعدما أرسل فيرنانديز عرضية أرضية من الجانب الأيمن، تابعها إيلانجا بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردة، تألق أوبلاك في التصدي لها.

وأتى الرد سريعًا من أتلتيكو، بتسديدة صاروخية من دي بول من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، تألق دي خيا في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وعاد اليونايتد للظهور الهجومي في الدقيقة 19، بتسديدة من دالوت من على حدود المنطقة، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وواصل دالوت الاعتماد على التسديد من خارج المنطقة، وأتت المحاولة هذه المرة في الدقيقة 26، إلا أن تسديدته أمسك بها أوبلاك.

ونجح أتلتيكو مدريد في افتتاح التسجيل في الدقيقة 41، بعدما أرسل جريزمان عرضية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ارتقى لها لودي مسددًا رأسية سكنت شباك دي خيا.

وحاول اليونايتد الرد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر فيرنانديز، تصدى لها أوبلاك لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدف دون رد.

وبدأ اليونايتد الشوط الثاني بقوة، بتسديدة أرضية من إيلانجا من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 46، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وأخطأ ماجواير في إبعاد الكرة في الدقيقة 52، ليفتكها دي بول على حدود المنطقة ويسدد كرة قوية أمسك بها دي خيا.

وبحث فريد عن مباغتة أوبلاك بتسديدة أرضية من خارج المنطقة في الدقيقة 54، إلا أن كرته ذهبت بعيدًا عن المرمى.

واستمر اليونايتد في رحلة البحث عن هدف التعادل، بعدما تابع سانشو عرضية داخل المنطقة في الدقيقة 59، مسددًا كرة على الطائر ذهبت أعلى العارضة.

وفي ظهور هجومي نادر لأتلتيكو في الشوط الثاني، ارتقى خيمينز لعرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 63، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وحاول جريزمان قتل المباراة بإضافة هدف ثانٍ في الدقيقة 69، من خلال تسديدة ساقطة من على حدود المنطقة، إلا أنه كرته ذهبت أعلى العارضة.

وكاد فاران أن يسجل التعادل لليونايتد في الدقيقة 77، بعدما ارتقى لعرضية من مخالفة، مسددًا رأسية قوية تألق أوبلاك في التصدي لها، وتابعها رونالدو بتسديدة مقصية أمسك بها الحارس بسهولة.

وسدد دالوت كرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83، مرت بقليل إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز أتلتيكو (1-0)، وتأهله إلى ربع النهائي.

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