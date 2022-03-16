عودة التيار الكهرباء إلى مدينتي عطبرة والدامر





امتدح والي نهر النيل المكلف محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون المجهودات المقدرة التي بذلها الفريق الفني من الكهرباء بالخرطوم والولاية الذي ساهم في اعادة التيار الكهربائي لمدينتي الدامر وعطبرة.

وسجل الوالي زيارة لمحطة المقرن التحويلية التي تغذي مدن الدامر وعطبرة، ووقف على عمليات التاهيل والصيانة الجارية عقب الحريق الكبير الذي شب بالمحطة مؤخرا وادي لاطفاء كامل للكهرباء بالدامر وعطبرة.

واطمان الوالي على استقرار التيار الكهربائي وعودة الامور الى طبيعتها عبر العمل المتواصل من غرفة العمليات ومعسكر العمل الذي اقيم داخل المحطة بفريق هندسي وفني متكامل الأمر الذي ساهم في معالجة المشكلة في فترة زمنية قصيرة ووجيزة جدا.

وشدد الوالي على ضرورة التحوط عبر اجراءات التأمين والسلامة وتوفير معدات الاطفاء وكاميرات المراقبة وأجهزة الانذار ، وقال يجب اخذ العبرة والدروس من هذا الحادث لئلا يتكرر مستقبلا والتحوط لكافة الحوادث والطوارئ، مشيدا بالمعالجات التي تمت من قبل الكهرباء بالولاية والتصرف السريع في ايجاد بدائل من بعض المحطات القريبة لمد مدن الدامر وعطبرة بالكهرباء خاصة علي صعيد المواقع الاستراتيجية.

من جانبه أكد مدير كهرباء الولاية عمار محمد الحسن عودة التيار الكهربائي لكافة المدن المتأثرة من جراء الحريق وذلك بفضل مجهودات مقدرة من العاملين بالكهرباء من الخرطوم والولاية ومابذلوه من عمل دؤوب ومتواصل طيلة ساعات اليوم حتى تمت اعادة التيار الكهربائي لهذه المدن.

صحيفة الصيحة