المريخ يراهن على”الرئيس” لتخطيّ الأهلي المصري





المريخ سيكون النصر حليفه في لقاء الأهلي المصري، بحسب جلال عبد الماجد.

كشف عضو مجلس المريخ جلال عبد الماجد، عن أنّ وجود رئيس النادي حازم مصطفى، بجانب اللاعبين يمثّل دفعة معنوية عالية لهم قبل ملاقاة الأهلي المصري، الجمعة.

وقال جلال عبد الماجد في تصريحاتٍ للمكتب الإعلامي، الأربعاء، إنّ تشريف رئيس النادي حازم مصطفى لكلّ مباريات المريخ في القاهرة دليلاً على اهتمامه الكبير بفريق الكرة.

وأكمل” وجود حازم مصطفى في فندقٍ واحدٍ مع اللاعبين، وهذا يعدّ حافزًا كبيرًا من أجلّ تحقيق النصر في مباراة الجمعة”.

وأتمّ”هذا ما تعوّدناه من رئيس مجلس الإدارة”.

والجمعة، يستقبل المريخ السوداني نظيره الأهلي المصري، باستاد السلام في القاهرة، ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

باج نيوز