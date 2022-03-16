حميدتي يوجه بإلغاء عطلة السبت وزيادة ساعات العمل في الموانئ
وجّه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بزيادة ساعات العمل في الموانئ لانسياب البضائع من الحظائر، وإلغاء عطلة السبت.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع مع الغرف التجارية بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر اليوم بحضور والي الولاية، ووزراء وممثلي القطاع الاقتصادي.
وقال ممثل أصحاب الغرف التجارية، صالح صلاح صالح في تصريحات صحفية إنّ الاجتماع تناول عدداً من القضايا والمعوقات التي تُواجه حركتي الصادر والوارد بالموانئ السودانية.
وقال إنّ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان، وجه هيئتي الموانئ والجمارك بمضاعفة العمل، منوهًا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة المشاكل والتحديات التي تعترض سير عمل الموانئ لتؤدي دورها الريادي في رفد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اهتمامها بالعاملين وذلك بتوفير الخدمات التي تعينهم في أداء عملهم، خاصّةً تهيئة بيئة العمل المناسبة.
صحيفة السوداني
3 تعليقات
والله مرضت الشويعيين مرض يموتو بالغيظ.
مسدار الجيش
مانشيت الصحف نشرت كباسن شاكي قال الجيش تغازم وهان كرامة الكاكي
يا بلد السمر قوليلي ايه الجاكي بتريدي البزلك وتكرهي البهواك
الجيش في الضعين ضاق المهازل عرقة اتهرشوا الجنود واندق قايد الفرقة
الفعل الحصل يا ديشنا كان بتدرقة في وجه الشعب الاحترام بتفرقة
السوس كان كتر عود المرق بنشق والجيش كان سلم من الوسخ بتنق
معليش يا عميد الجنجويد من حقه دام الجيش تسيس كل يوم تندق
في عهد الملايش وانعدام العيش خربانه البلد ما فيها هيبة جيش
تندق يا عميد برضك تقول معليش وخليه الشعب الدولة تحمي الجيش
صقر الجديان حزن خو وتباكي علينا وقال بالصريح النصرما لينا
ما دام الحكم كتل الرجال الزينة اتهانت عروضنا ولامست كرعينا
ديل اكلوا السمح والجيش اكل طعمية واتخطوا الرتب بي رتب وهمية
يا حليل البلد لما كان محمية بالكاكي المدرع وهيبته القومية
رغم الظلم عاس فوق الضماير وفذة لسع باقي في وجدانها عسكور عزة
لو ما الجيش تقلبن والمكان بتنز ما بتنهز كان كل الخلق ينهز
الجيش قومي كان لا عرب لا نوبة وهسع تخصخص في رتب ملعوبة
لو ما حكم القجر والدنيا جات مقلوبة ما بنزل يمين علم الشعارها قروبة
يا حليل الزمن العد روح جيلها زمن العساكر ما بعرفوا قبيلة
بلدا رجال فيها مخدر نيلها كيف تنزل لي شلة وتفك دا الحيلة
الجيش تهمل وسيسوا الطابور وجينج التعنصر في الحصل معزول
النضم الهرش في الدار صبح محظور وبقت الملايش وحدها العسكور
القال الحقيقة بيدخل الزنزانة وبتهرش المليشيا الدولة بي اركانها
راتبهم مضخم والجيوب مليانة والجيش بالفلس متقحبد الجبخانة
ما شفنا الاسد من النعام بتحاب وما اظن الضكر في يوم بيكون مشاط
هم والرئيس كل البيكون يوم في بلاط وقدام العساكر بكتلوا الضباط
سوي الناجدة يا جيش واتحد في لامة وقوميتك تفيض فينا وتغطي العامة
لاك الشعب وجع ومراير سامة والحاكم تجبر واتنفخ في هامة
كان هضلم ظلم بي عازة في اولادها ورحمها يوت بينجب في الجنود والقادة
ماتوا الرجال والجيش فقد اوتادها بس غيرهم بكون دام امهم ولادة
جمع الغبش شان سلطة ما هو فراسة وكل الفتن يا ديش بقت من ساسة
الايدهم بقت فوق الجراح نخاسة هم في القصور والميري بكتل ناسها
اقتصبوا البلد بالظلم تلاتة عقود وزادوا الكروش والشعب ناشف عود
كان هم الشعب فوق الكبك مفقود ينكال الرماد في خشمكم هبوت
ديل همهم سلطة وعرس نسوان وشبع البلد في حكمهم توهان
هم والاباليس في الاصل اخوان وانكسرت عشانهم هيبة السودان
مفروض تزيدوا ليهم الماهية او تعطيهم قروش ذيادة اذا سوف تذيد ساعات العمل او العمل في العطله وبعدين ياسعادتك ياريت تشوف ليك طريقه وهنالك مليون اله بدل الحمالين ديل الواحد ضهروا وجعوا من شيل الشولاات طول اليوم واكيد هناك الالات الكهربائية او يدوية وممكن تشيل الشوالاات ديل بدل العمال