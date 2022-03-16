حميدتي يوجه بإلغاء عطلة السبت وزيادة ساعات العمل في الموانئ





وجّه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، بزيادة ساعات العمل في الموانئ لانسياب البضائع من الحظائر، وإلغاء عطلة السبت.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع مع الغرف التجارية بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر اليوم بحضور والي الولاية، ووزراء وممثلي القطاع الاقتصادي.

وقال ممثل أصحاب الغرف التجارية، صالح صلاح صالح في تصريحات صحفية إنّ الاجتماع تناول عدداً من القضايا والمعوقات التي تُواجه حركتي الصادر والوارد بالموانئ السودانية.

وقال إنّ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان، وجه هيئتي الموانئ والجمارك بمضاعفة العمل، منوهًا إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة المشاكل والتحديات التي تعترض سير عمل الموانئ لتؤدي دورها الريادي في رفد الاقتصاد الوطني، فضلاً عن اهتمامها بالعاملين وذلك بتوفير الخدمات التي تعينهم في أداء عملهم، خاصّةً تهيئة بيئة العمل المناسبة.

صحيفة السوداني