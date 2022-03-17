شر حبيل أحمد .. ملك الجاز والإحساس!!

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شر حبيل أحمد فنان سوداني متعدد المواهب لممارسته فنون الغناء والتلحين والتوزيع الموسيقي والعزف على الآلات الموسيقية والرسم وتأليف قصص الأطفال المصورة وكتابة الشعر، واشتهر بلقب ملك موسيقى الجاز في السودان لدوره في تطوير الموسيقى السودانية من خلال الاستخدام المُكثّف للآلات النحاسية.

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ولد شر حبيل أحمد في عام 1935 في مدينة أم درمان بالسودان وتلقى تعليمه الأولي بكُتّاب بابكر بدري بمسقط رأسه، ثم في كتاب حي العباسية في أم درمان، وانتقل بعد ذلك مع أسرته إلى مدينة الأبيض بولاية شمال كرفان في الغرب الأوسط بالسودان، حيث أكمل تعليمه بمدرسة النهضة التابعة للبعثة التعليمية المصرية. وفي عام 1949م التحق بكلية الفنون الجميلة بالمعهد الفني في الخرطوم بتشجيع من الفنان التشكيلي السوداني إبراهيم الصلحي.

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وبعد حصوله على دبلوم الفنون الجميلة عمل بوزارة التربية والتعليم السودانية بالخرطوم رسّاماً في قسم الإخراج الفني بمكتب دار النشر للكتب المدرسية ومجلات الأطفال وكتب ومجلات محو الأمية.. ظهرت موهبته الغنائية في وقت مبكر من عمره عندما برع في حفظ وأداء القصائد الغنائية وقصائد المديح النبوي والأناشيد المدرسية. وكان لوالده تأثيرٌ عليه من حيث زيادة اهتمامه بفنون الموسيقى فقد كان والده يمتلك جهاز فونوغراف واسطوانات أغاني حقيبة الفن السودانية.

صحيفة الصيحة