المريخ يؤدي مرانه الأساسي لمواجهة الأهلي في قمة الأبطال





يؤدي فريق كرة القدم بنادي المريخ اليوم مرانه الأساسي لمباراته أمام الأهلى المصري غد الجمعة لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب “الأهلى والسلام”.

وأدى المريخ تدريبين بعد وصوله بعثته إلى القاهرة، وسيختتم المريخ تحضيراته بمران خفيف على ملعب المباراة، ولا بديل للأحمر سوى تحقيق الفوز في المباراة، لضمان المحافظة على حظوظه قائمة في التأهل، بعد أن توقف رصيد الفريق في 4 نقاط فقط، وضعته في ترتيب واحد مع الهلال والأهلي.

ولن تكون نتيجة التعادل جيدة للمريخ؛ ذلك أنها ستجعل منافسيْه متفوقين عليه في المواجهات المباشرة، ولا مجال سوى أن يرمى الإنجليزي لي كلارك بثقله الهجومي في مواجهة فريق متمرس وقوي، يملك خبرة المواعيد الكبيرة، ويستفيد من أقل الأخطاء.

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أمريكانو ينال شهادة التفوق من الجماهير

نال عمار طيفور شهادة جماهير المريخ التي توجته نجماً فوق العادة في كل المباريات الماضية، بعد أن قدم اللاعب مستويات مذهلة وأجاد أداء دوره على النحو الأكمل في محور ارتكاز المريخ، على الرغم من ابتعاده الطويل عن أجواء المباريات.

النجم المميز الشهير بأمريكانو، لم يدخر جهداً أمام الهلال في مواجهتين، وأمام بطل إفريقيا، وتفوق على كل لاعبي الوسط، ليكون الأكثر بريقاً ولمعاناً من كل اللاعبين، طيفور الذي تأسس على نحو رائع في أكاديمية أوربية، وشارك مع باستيا الإيطالي، يعد أحد أفضل نجوم المريخ في مرحلة المجموعات، ويعول عليه أنصار الأحمر كثيراً في المباراة أمام الأهلي؛ سيما بعد أن وصل مرحلة مناسبة من الجاهزية البدنية، عمار سحب البساط من نجوم وسط الأهلي وتفوق عليهم بأسلوبه المميز ولمساته الرائعة ومتانة بنيانه، ليكون أحد فرسان الرهان في جولة حاسمة.

** أسوأ نسخة لبطل إفريقيا..والمريخ قدم هدية مقدرة للأهلاوية

وجد الأهلي المصري ضالته في مجلس حازم مصطفى ليقدم له هدية لا تقدر بثمن، في أسوأ نسخة لبطل إفريقيا الذي يعاني من ضعف بائن في عناصر الفريق، كما نال من لاعبيه التعب والإرهاق بعد مشاركات والتزامات في مختلف المنافسات، ورفض حازم مصطفى إلا أن يقدم دعماً مقدراً للأهلى، ويعينه على تحقيق هدفه ريثما يتمكن من استعادة توازنه وإعادة ترتيب أوراقه، بعد أن أصر حازم على أن يؤدي الفريق مبارياته على ملعب منافسه؛ عوضاً عن ملعب الهلال الذي كان متاحاً للمريخ وبالمجان دون أن يتكبد مشاق السفر أو استمرار معسكر أثبت عدم جدواه، وكان مملاً للاعبين، الأهلي يعد الفريق الوحيد الذي لم يضطر لمغادرة القاهرة سوى مرتين، إلى السودان في رحلة شاقة بالنسبة للفريق المصري وشاقة ومجهدة أكثر، لينتظر بعدها المريخ مرتاحاً، في وقت كان الصحيح أن ينتظر المريخ منافسه في بلاده وهو مرتاح.

المريخ قدم كل الممكن وبعضاً من المستحيل للأهلي؛ وأعانه بشدة في مهمته، إذ أن بطل إفريقيا كان مرشحاً فوق العادة ليتجرد من لقبه ومبكراً جداً َ، قبل أن يحيي فيه حازم الآمال ويقدم له هدية ثمينة، ويساعده ليقود من جديد، ويهدد كل الأندية.

وضع المجموعة والنادي الأهلى كان سيتأزم بشدة حال حدد المريخ ملعب الهلال لاستقبال مبارياته وواجه الأهلي فيه؛ لولا أن حازم مصطفى أصر على أن يقدم للفريق المصري هدية لم تخطر على بال الخطيب في ولايته الجديدة.

صحيفة اليوم التالي