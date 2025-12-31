بوركينا فاسو تفرض على السودان مواجهة صعبة مع السنغال

انتزع منتخب بوركينا فاسو فوزا مهما على حساب نظيره السوداني، بهدفين دون مقابل، لحساب الجولة الثالثة بمرحلة المجموعات لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

سجل لاسينا تراوري الهدف الأول في الدقيقة 16، وضاعف أرسين كواسي النتيجة بهدف ثان بالدقيقة 85.

في المقابل، أضاع المنتخب السوداني ركلة جزاء بالدقيقة 24 سددها الجازولي نوح.

ورفع منتخب بوركينا رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط، ليصعد لدور الـ16 من المركز الثاني بالمجموعة الخامسة، فيما تجمد رصيد السودان عند 3 نقاط بالمركز الثالث، ليتأهل أيضا ضمن أفضل ثوالث، حيث سيلاقي السنغال السبت المقبل.

كووورة