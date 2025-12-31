مواجهات المنتخبات العربية في دور الـ16 لكأس إفريقيا 2025

تحددت مواجهات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ⁠الأمم الإفريقية 2025 لكرة القدم، المقامة حاليا في المغرب، لمعظم المنتخبات مع دخول الجولة الثالثة من دور المجموعات مراحلها الأخيرة.

وبدأت الصورة تتضح بشأن مواجهات الدول العربية في الدور ثمن النهائي للبطولة.

وسيواجه منتخب تونس نظيره المالي يوم السبت المقبل في الدار البيضاء.

بينما سيلعب المغرب ضد نظيره التنزاني يوم الأحد المقبل، على ملعب مولاي عبد الله.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع بنين يوم الاثنين المقبل، بمدينة أكادير.

وسيواجه منتخب الجزائر نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مولاي الحسن.

فيما يلي مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لكاس إفريقيا 2025:

السبت 3 يناير 2025:

(16.00 توقيت غرينتش): السنغال – السودان أو بوركنا فاسو في طنجة

(19.00 توقيت غرينتش): تونس-مالي في الدار البيضاء

الأحد 4 يناير 2025:

(16.00 توقيت غرينتش): المغرب – تنزانيا في ملعب مولاي عبد الله

(19.00 توقيت غرينتش): جنوب إفريقيا – ساحل العاج أو الكاميرون في الدار البيضاء

الاثنين 5 يناير 2025:

(16.00 توقيت غرينتش): مصر – بنين في ملعب أكادير

(19.00 تغ): نيجيريا – موزمبيق بفاس

الثلاثاء 6 يناير 2025:

(16.00 توقيت غرينتش): الجزائر – الكونغو الديمقراطية في ملعب مولاي الحسن

(19.00 توقيت غرينتش): ساحل العاج أو الكاميرون – السودان أو بوركينا فاسو في مراكش

المصدر: وكالات + RT