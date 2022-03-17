عالمية
بيلاروسيا: على زيلينسكي توقيع اتفاق مع بوتين أو الاستسلام
أكد رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، الخميس، أنه على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أو الاستسلام.
وقال في تصريحات خلال مقابلة حصرية مع قناة TBS اليابانية نقلتها وكالة “بيلتا” البيلاروسية، إنه يمكن التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف، مضيفاً “روسيا لن تخسر الصراع مع كييف”.
العربية نت
تعليق واحد
زيلينسكي دا انسان وسخ عميل الامركان ومامضمون وممكن يعمل الاتفاقية اليوم عشان بس يوقف الحرب وبعدين يرجع في كلاموا واحسن شئ الاستولاء علي اكرانيا وطرده بره البلاد او القبض عليه واعدامه وروسيا تعين شخص رئيس بتثق فيه وخلاص وحرام بوتين يتازل الان بعد كل دا خلاص قرب كمل المشوار الله يرضي عليك وماتجي بعدين بعد الغشة تبدا لينا من جديد نحن مابنستحمل