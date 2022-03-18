عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 18 مارس 2022





الصيحة

موسيفيني ينصح البرهان بالانتخابات وحميدتي يدعو للتكاتف ونبذ الخلافات

برمة ناصر لـ”الصيحة”: المشاورات جارية لطرح وثيقة جديدة

استطلاع لـ”الصيحة”: راتب الموظّف لا يكفيه شراء الخبز

ضبط متفجّرات بسوق طواحين الذهب بأبي حمد

السوداني

الآلاف يتظاهرون بالخرطوم في مليونية”غلاء المعيشة”

لجنة التفكيك المجمّدة تحذّر من شراء العقارات المسترّدة

“الهدام” يبتلع”80%” من أراضي مزارعي الجيلي

غرفة البصات السفرية: زيادة 40% في تذاكر السفر

السجل المدني: سلّمنا 9 آلاف جواز للجمهور خلال ثلاثة أيام

صندل: منظمات تنشط في إفساد أبناء البلاد

الانتباهة

محامي المعزول: لا اتّجاه لنقل البشير للعلاج بالخارج

تظاهرات في 13 مدينة ضدّ غلاء المعيشة وموكب للمعلمين ضد”الإهانة”

عروة الصادق: أخبرت البرهان أنّ ما يقوم به يفتح الباب لعودة الفلول

حظر تصدير الذهب بواسطة شركات الحكومة

حظر حمل”الموبايلات” في جلسات محاكمة غندور