عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم”الجمعة” 18 مارس 2022
الصيحة
موسيفيني ينصح البرهان بالانتخابات وحميدتي يدعو للتكاتف ونبذ الخلافات
برمة ناصر لـ”الصيحة”: المشاورات جارية لطرح وثيقة جديدة
استطلاع لـ”الصيحة”: راتب الموظّف لا يكفيه شراء الخبز
ضبط متفجّرات بسوق طواحين الذهب بأبي حمد
السوداني
الآلاف يتظاهرون بالخرطوم في مليونية”غلاء المعيشة”
لجنة التفكيك المجمّدة تحذّر من شراء العقارات المسترّدة
“الهدام” يبتلع”80%” من أراضي مزارعي الجيلي
غرفة البصات السفرية: زيادة 40% في تذاكر السفر
السجل المدني: سلّمنا 9 آلاف جواز للجمهور خلال ثلاثة أيام
صندل: منظمات تنشط في إفساد أبناء البلاد
الانتباهة
محامي المعزول: لا اتّجاه لنقل البشير للعلاج بالخارج
تظاهرات في 13 مدينة ضدّ غلاء المعيشة وموكب للمعلمين ضد”الإهانة”
عروة الصادق: أخبرت البرهان أنّ ما يقوم به يفتح الباب لعودة الفلول
حظر تصدير الذهب بواسطة شركات الحكومة
حظر حمل”الموبايلات” في جلسات محاكمة غندور