الانتباهة: محامي المعزول: لا اتّجاه لنقل البشير للعلاج بالخارج





قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير إنّه يحتاج لمتابعة طبية لصيقة، وذلك لمعاناته من مرض ارتّفاع ضغط الدمّ تارةً وانخفاضه تارةٍ أخرى.

وقال عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الحسن الأمين بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، إنّ البشير يعاني من مشكلات في ضغط الدمّ، حيث يرتفع ضغطه تارةً وينخفض تارةً أخرى، مما يحتاج لمتابعة طبية لصيقة من داخل المستشفى.

وذكر الأمين بحسب الصحيفة، عدم وجود ما يستدعيّ المطالبة بنقله للخارج لتلقي العلاج في الوقت الراهن.