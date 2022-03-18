برمة: المشاورات جارية لطرح وثيقة جديدة





أكّد رئيس حزب الأمة، فضل الله برمة ناصر، أنّه لا يوجد حديث قاطع بشأن الوثيقة الدستورية، وأشار إلى أنّه لا تزال الآراء مختلفة لدى القوى السياسية المدنية ومتضاربة حول وثيقة دستورية جديدة أو وثيقة دستورية معدّلة.

وقال برمة بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، الجمعة،”نحن في حزب الأمة تحدّثنا كثيرًا عن الثغرات في الوثيقة الدستورية القديمة، والتي تسبّبت بحدوث اختراقات عديدة لها”.

وأضاف” ما منعنا من معارضتها هو حرصنا على مكتسبات الثورة السودانية وعلى اتّفاقية السلام والحفاظ على اتزان المشهد السياسي”.

وأكّد ناصر أنّ المشاورات ما زالت جارية بشأن تحديد الخيار الأفضل وسيكون ذلك حسب الأوّلويات التي تقتضيها المرحلة.

باج نيوز