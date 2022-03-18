شاهد بالفيديو: حوار بين مناوي وشيخ الأمين يثير منصات التواصل





أثار حديث بين حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي وشيخ الأمين الداعبة وسط عدد كبير من المتابعين بمنصات التواصل الإجتماعي.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد كان مناوي وشيخ الأمين داخلان سوياً إلى أحد الأماكن بصدد قيام ندوة حسبما ذكر بعض الناشطين.

مناوي وجه سؤالاً لشيخ الأمين قائلاً ( الناس ماكتار الليلة رمضان ؟؟) إجابة شيخ الأمين( الليلة في مليونية ).

العديد من التعلقيات الساخرة التي صاحبت الفيديو والتي كان أبرزها (الزول دا ما عارف رمضان من المليونيه. ياخ الزول دا ما تخلو يمرق بالليل).

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)