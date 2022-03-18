الخرطوم..الإعلان عن بدء إجراءات جنائية بشأن”حادثة استاك”





يؤكّد والي الخرطوم عن بدء إجراءات جنائية حول أحداث معمل”إستاك”.

دعا مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلى التظاهر السلمي دون المساس بالممتلكات العامة والخاصة والتعديّ على حقوق الآخرين.

والجمعة، سجّل عضو مجلس السيادة الانتقالي ـ رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر الزبير، رافقه والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، زيارةً إلى المعمل القومي للصحة العامة”استاك” وبنك الدم.

ووجّه عبد الباقي بتأمين وحماية المرافق الصحية.

وأضاف” ما حدث لمعمل إستاك وبنك الدم، أثناء تظاهرات أمس الخميس كان من فئة قليلة ولا يمكن تعميمه على كل القوات النظامية”.

وكشف عبد الباقي عن أنّ التحقيقات ستوضّح المتسببين في هذا العمل، لتتم محاسبتهم على وجه السرعة.

ووعد عبد الباقي العاملين بالمعمل بعدم تكرار مثل هذا الحادث وحثّهم على عدم الإحباط ومواصلة رسالتهم الإنسانية.

وفي السياق، كشف والي الخرطوم المكلّف أحمد عثمان حمزة، عن بدء إجراءات جنائية حول أحداث السابع عشر من مارس، لمعرفة ماهية الذين ارتكبوا العمل ببنك الدمّ.

وأضاف” في مثل هذه الظروف قد يكون هناك منتحليّ هيئة أفراد قوات نظامية ليحدثوا فوضى ونهب” موضحًا أنّ هذه الزيارة تهدف للوقوف على حقيقة ما حدث ، واتّخاذ الإجراءات الضرورية لعدم تكرارها”.

والجمعة، أعلن المكتّب الموّحد للأطباء في السودان، عن عملية اقتحام للقوات الانقلابية، الخميس، لمقرّ بنك الدم المركزي، ليسفر عن عملية نهب وتهشيم للزجاج.

باج نيوز