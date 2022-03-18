قائمة السنغال لمواجهتي مصر في تصفيات كأس العالم





أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال قائمة منتخب بلاده لخوض مباراتي مصر بالجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتقابل منتخب السنغال مع نظيره المصري يومي 25 و29 مارس الجاري، حيث تُقام مباراة الذهاب بالقاهرة، وتلعب مواجهة العودة في دكار عاصمة السنغال.

وجاءت قائمة منتخب السنغال، التي أعلن عنها أليو سيسيه كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي “تشيلسي الإنجليزي”- ألفريد جوميس “رين الفرنسي”- سيني ديانج “كوينز بارك رينجرز الإنجليزي”

خط الدفاع: بونا سار “بايرن ميونيخ الألماني”- ساليو سيس “نانسي الفرنسي”- كاليدو كوليبالي “نابولي الإيطالي”- بابي أبو سيسي “أولمبياكوس اليوناني”- عبده ديالو “باريس سان جيرمان الفرنسي”- إبراهيما مباي “بولونيا الإيطالي”- عبد اللاي سيك “رويال أنتويرب البلجيكي”- فودي بالو توريه “ميلان الإيطالي” – يوسف سابالي “ريال بيتيس الإسباني”

خط الوسط: شيخو كوياتي “كريستال بالاس الإنجليزي” – بابي ماتار سار “ميتز الفرنسي”- بابي جاي “مارسيليا الفرنسي”- نامباليس ميندي “ليستر سيتي الإنجليزي”- إدريسا جانا جاي “باريس سان جيرمان الفرنسي”- مصطفى نيم “باريس إف سي الفرنسي”- مامادو لوم نداي “ديبورتيفو ألافيش الإسباني”- جوزيف لوبي “سوشو الفرنسي”

خط الهجوم: ساديو ماني “ليفربول الإنجليزي”- إسماعيلا سار “واتفورد الإنجليزي”- بامبا ديانج “مارسيليا الفرنسي”- كيتا بالدي “كالياري الإيطالي”- حبيب ديالو “ستراسبورج الفرنسي”- بولاي ديا “فياريال الإسباني”- فامارا دييدهو “ألانيا سبور التركي”- مامي بابا تيام “قيصري سبور التركي”.

صحيفة البيان