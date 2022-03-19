السيادي يلزم وزارة المالية بتطبيق الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات





كشفت لجنة أساتذة الجامعات السودانية “لاجسو”، عن اجتماع عُقد بالقصر الجمهوري ضم كلا من عضوي مجلس السيادة الانتقالي د. عبد الباقي الزبير وسلمى عبد الجبار، بجانب البروفيسور محمد حسن دهب ووزير التعليم العالي المكلف، وعثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف والقائم بمهام رئيس الوزراء، والذي خلص إلى رفع مذكرة لمجلس السيادة الانتقالي للحل الآني بإجازة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات وإلزام وزارة المالية به.

وأكدت اللجنة بحسب (الأحداث نيوز)، أن الاجتماع خلص كذلك إلى حل متوسط المدى بتشكيل لجنة لكيفية تمويل التعليم العالي على أن ترفع تصوُّرها خلال العام.

صحيفة الصيحة