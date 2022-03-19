تجمُّع المهنيين: الانتهاكات خلال المظاهرات مهدِّدة للسلم الاجتماعي





قال تجمُّع المهنيين السودانيين، إن الانتهاكات التي تُمارسها أجهزة الأمن في المظاهرات مهدِّدة للأمن والسلم الاجتماعي، كاشفاً عن رصده لحالات نهب وتعدٍ على ممتلكات المواطنين بواسطة قوات أمنية، متعهِّداً بمحاسبة مرتكبيها.

وقال بيان أصدره التجمع، إنه تابع القمع المفرط الذي تعرّضت له مواكب مليونية 17 مارس في مدن السودان والاعتداءات المتفرقة التي قامت بها السلطات في مدن نيالا والدمازين وعطبرة ومدني.

وكشف عن إصابة عشرات المتظاهرين السلميين بالرصاص والقنابل الصوتية والمقذوفات المُتناثرة وعبوات الغاز المُسيّل للدموع في شارع القصر. وأضاف (رصدنا حالات النهب والسلب والتعدي على ممتلكات المواطنين من قِبل نظاميين في أكثر من منطقة بالخرطوم)، وتابع (هذه الجرائم تمّ توثيقها ولا محالة ستتم مُحاكمة الجناة من هذه القوات ولن يمنع ذلك أي مانع قانوني أو حصانة). وأشار لاقتحام معمل (إستاك) ونهب مقتنيات العاملين وسلب أموالهم.

صحيفة الصيحة