ضحية الأهلي .. المريخ يقرر إقالة مدربه رسميًا





قرر مجلس إدارة نادي المريخ السوداني إقالة مديره الفني الإنجليزي لي كلارك، وتوجه الشكر له عقب الخسارة على يد الأهلي.

وفاز الأهلي على المريخ السوادني بثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وقرر مجلس الإدارة تكليف المدرب العام للفريق إبراهيم حسين (إبراهومة) بالإشراف على مباريات الفريق في الدوري الممتاز، ومباراة صن داونز الجنوب أفريقي في مجموعات دوري أبطال افريقيا.

وودع المريخ رسميًا منافسات دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة على يد الأهلي بالثلاثة مساء الجمعة.

المصري اليوم