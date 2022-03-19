مقترح بتعديل موعد امتحانات الأساس بالخرطوم





كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أن المدير العام للوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطم د. قريب الله محمد أحمد، يدرس مقترحاً بإجراء تعديلات على التقويم الدراسي بمرحلة الأساس دفع به مدير الإدارة العامة للتعليم الأساس.

وأكد مصدر بالوزارة بحسب (الأحداث نيوز)، أن المقترح أن تكون الامتحانات النهائية للصفين الأول والثاني من 12 حتى 17 أبريل القادم وللصفوف من الثالث حتى الخامس في الفترة من 12- 18 أبريل بدلاً عن مايو كما كان مقرراً من قبل منوهاً أن المقترح ما زال في طور الدراسة.

ومن المقرر أن يزور والي الخرطوم المكلف رئاسة الوزارة غداً للوقوف على سير العملية التعليمية بالولاية وموقف العام الدراسي.

صحيفة اليوم التالي