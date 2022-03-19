الهلال يرفض الاستسلام .. يعلن القتال ويواجه صن داونز في الأبطال





يبحث الهلال عن الفوز ونقاط مباراته أمام صن داونز عند الثالثة عصر اليوم لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة لدوري أبطال إفريقيا، على ملعب الفريق بمدينة أم درمان.

وأدى الهلال عدداً من التدريبات عقب مباراة الديربي التي كسبها بهدف ياسر مزمل، ما أنعش حظوظ الفريق وأعاده للتنافس مجدداً وأحيا آماله من جديد في الظفر بإحدى بطاقتي الترشح، واختتم الهلال تحضيراته بمران خفيف أمس، ولا بديل لرفاق الغربال سوى تحقيق الفوز في المباراة، لضمان المحافظة على حظوظه قائمة في التأهل، بعد أن توقف رصيد الفريق في 4 نقاط فقط، وضعته في ترتيب واحد مع غريمه المريخ والأهلي .

ولن تكون نتيجة التعادل جيدة للهلال؛ ذلك أنها ستبعده من سباق الترشح، بعد أن كسب صن داونز نتيجة مباراة الجولة الأولى التي تمثل الذهاب، وعاد الأزرق ليتعادل بملعبه أمام النادي الأهلى المصري سلبياً في الجولة الثانية، كما حقق الهلال فوزاً أمام المريخ بهدف نظيف؛ لتكون خيارات الفريق في التأهل مرهونة بالفوز في مباراة اليوم، بجانب مباراة الجولة الأخيرة أمام الأهلي على ملعب “السلام والأهلى” بالعاصمة المصرية القاهرة، ولا مجال سوى أن يرمي البرتغالي جواوا موتا بثقله الهجومي في مواجهة فريق متمرس وقوي، يملك خبرة المواعيد الكبيرة، ويستفيد من أقل الأخطاء، بعد أن حقق القراصنة الفوز ذهاباً وإياباً على بطل إفريقيا، وعادوا بتعادل ثمين في مباراتهم أمام المريخ، وكان قبلها قد حققوا الفوز على الهلال بهدف في الجولة الأولى ليتصدر الفريق المجموعة برصيد “10” نقاط”.

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تغييرات في تشكيلة الهلال أمام صن داونز وخيارات وافرة

خاض الهلال عدداً من التدريبات خلال الفترة التي أعقبت مباراة الديربي، وهو ما ساهم في تجهيز عدد كبير من اللاعبين؛ ليكون الاعتماد على الروح القتالية للاعبين ودوافعهم الشخصية، بجانب خبرات بعض كبار اللاعبين، على غرار محمد عبد الرحمن وبقية الأجانب. ويفقد الهلال في مباراته اليوم أمام القراصنة جهود عدد كبير من نجومه؛ لأسباب متفاوتة، ويفقد الهلال مدافعه محمد أحمد أرنق وبديله الطيب عبد الرازق ولاعب المحور جيرالدو فيردي ، بسبب الإصابة، بعد أن فشلوا في التعافي منها والعودة في توقيت مناسب قبل مباراة اليوم، كما يغيب لاعب خط وسطه صلاح عادل للإيقاف، ويعد أرنق وفيردي وصلاح من عناصر التشكيلة الأساسية، فيما يمثل الطيب عبد الرازق البديل الأول في خط الدفاع.

تشكيلة الهلال ستعرف بعضاً من التغييرات بعودة وضاح إبراهيم، والي الدين خضر أو نصر الدين الشغيل،

* الهلال يأمل اصطياد سرب من العصافير بحجر اغتيال القراصنة

يرغب الهلال في تحقيق فوز مهم اليوم على حساب صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة لن تكون سهلة أو ميسورة، بل تحفها الصعوبات من كل جانب؛ عطفاً على خبرة وتنظيم القراصنة المتميز، ولا بديل لممثل السودان سوى تحقيق الفوز، ذلك أن التعثر سيبعده تماماً عن سباق الترشح، قبل أن يخوض أصعب مبارياته على الإطلاق أمام الأهلي المصري على ملعبه “السلام والأهلى”.

ويأمل رفاق الغربال الثأر من ماميلودي صن داونز الذي تأهل على حساب الهلال في النسخة الماضية، وبدأ به رحلة الانتصارات في النسخة الحالية، وفشل الأزرق في تحقيق الفوز على ملعب الجوهرة، بعد أن عاد القراصنة بنقطة غالية في النسخة الماضية في مباراة مثّلت طريق الخروج للهلال.

* تشكيلة متوازنة للبرتغالي جواوا موتا

وفق خيارات محدودة وواضحة المعالم تبدو تشكيلة الهلال في مباراته اليوم أمام ماميلودي عصر اليوم؛ لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة لدوري أبطال إفريقيا، ويتوقع أن يقود الهلال محمد النور أبوجا، وضاح إبراهيم، محمد أوتارا، موفق صديق، فارس عبد الله في خط الدفاع، نصر الدين الشغيل، عيد مقدم، حسن متوكل، عبد الجليل أجاجون في وسط الملعب، ومحمد عبد الرحمن وإبراهيما مصطفى في المقدمة الهجومية.ويملك مدرب الهلال خيارات أخرى على مقاعد البدلاء؛ في مقدمتهم المهاجم ياسر مزمل الذي ربما يبدأ المباراة، بعد أن قاد فريقه للفوز في جولة مهمة للغاية أمام المريخ.

صحيفة اليوم التالي