صحيفة سودانية.. إدارى في المريخ يلقن مدرب الفريق علقة ساخنة بعد الخسارة من الأهلى





سلطت صحف السودان الضوء على كواليس فوز الأهلي على نظيره المريخ مساء أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا، وقالت صحيفة ” كفرووتر” السودانية أن المدرب الإنجليزي لي كلارك المُقال، دخل في شجار عنيف بمعسكر الفريق عقب مباراة الأمس.

وقالت الصحيفة، إن المدرب حاول الاحتكاك مع أحد الإداريين بسبب خلافات شحصية ولكنه تعرض لوابل من اللكمات من المقربين للإدارى.

وتابعت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن جماهير الكرة السودانية استنكروا ما تعرض له مدرب المريخ لي كلارك في المعسكر وقالت الصحيفة: “وصف جماهير الكرة السودانية ما حدث انه لا يشبه الرياضة ولا يمت لها بصلة، وطالبت الجماهير بايقاف كافة من شاركوا في تلك المشكلة.”

وفي سياق منفصل، استقر النادى الأهلى على تقديم طلب رسمي خلال الساعات المقبلة للاتحاد الافريقى لكرة القدم “كاف” من أجل تأجيل مباراة الفريق أمام الهلال السودانى ضمن منافسات الجولة الاخيرة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع الهلال يوم 1 أو 2 أبريل المقبل حسب تأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.

ويرغب الأهلي في تأجيل المباراة لمدة 48 ساعة على أقل تقدير بسبب حالة الاجهاد التى يعانى منها لاعبيه لاسيما الدوليين الذين سيخوضون مباراتى منتخب مصر مع السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، دهشته من رغبة الاتحاد الإفريقي في تنظيم بطولة «السوبر ليج» على الرغم من عدم اعتماده تقنية «الفار» في مباريات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، التي تعد البطولة الأهم داخل القارة.

وقال: «يجب أن يفرض الكاف تقنية الفار على جميع الدول التي تشارك أنديتها في دوري أبطال إفريقيا بغض النظر عن إمكاناتها المادية».

وحسب متابعات كفرووتر فان المدرب حمل مجلس المريخ عقب نهاية المباراة مسئولية الخسارة من الاهلي بعد ان لعب المريخ مباراتين في مصر

صحيفة اليوم السابع