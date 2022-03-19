البحر الأحمر : توقيع مصفوفة تأهيل وتطوير هيئة الموانيء البحرية





وقعت الحكومة المركزية، وأصحاب الغرف التجارية اليوم على مصفوفة تأهيل وتطوير وتحسين هيئة المواني البحرية، بأمانة حكومة ولاية البحر الأحمر، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزارء القطاع الاقتصادي، ووالي ولاية البحر الأحمر، الأستاذ علي عبدالله أدروب.

وتلى قرارات المصفوفة التي ضمت ٧٠ بنداً، وزير النقل هاشم علي أبوزيد.

وأهم ما حوته المصفوفة، ضرورة إيقاف التعيينات والتوظيف بموانيء البحر الأحمر إلاّ بموافقة السيد وزير النقل، مراجعة المساحات الممنوحة للشركات، إيقاف تصاديق صيد الأسماك.

وتأهيل وتدريب المهندسين السودانيين لإدارة أعمال الميناء. زيادة السقوفات المالية الموانيء البحرية.

مراجعة تصاديق الشركات الملاحية، فتح مكتب للجمارك بميناء سواكن، مراجعة عقد ميناء هيدوب، صيانة أثنين كرين، وغيرها من القرارات والإجراءات التي يمكن أن تسهم في تطوير وتحسين ورفع قدرات الموانئ البحرية بولاية البحر الأحمر .

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