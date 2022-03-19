رئيس (فيفا) يهنئ معتصم جعفر ويؤكد أن أبوابها مشرعة له





تلقى رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، المُنتخب الدكتور معتصم جعفر سر الختم، رسالة من جياني إيفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قدم له فيها التهاني بفوزه برئاسة الاتحاد السوداني لكرة القدم في الجمعية العمومية الانتخابية في الثالث عشر من نوفمبر 2021م المنصرم وقرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، جاء فيها ما يلي:

عزيزي الرئيس الدكتور معتصم جعفر سر الختم

رجاءً تقبل تحياتي الحارة وخالص التهاني لانتخابكم الأخير كرئيس للاتحاد السوداني لكرة القدم، لا شك أنّ درايتكم وقيادتكم وحبكم وخبرتكم سيكون لها الأثر المُهم في تطوير وترقية لعبتنا الجميلة في السودان وقناعةً بالإمكانات المتوفرة في بلدكم، ثق تماماً في دعمي الشخصي ومساعدة الـ(فيفا) في تحقيق تلك الأهداف، وستظل أبواب الـ(فيفا) مشرعةً ومفتوحة لكم لمناقشة كيفية الدعم والتطوير وترقية قيم اللعبة.

كما انتهز هذه الفرصة لإيصال تهنئتي لنواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة المُنتخبين معكم، وأمنياتي لكم وللفريق العامل معكم بالتوفيق في مجابهة التحديات التي تواجهكم في دعم وتطوير مستقبل الكرة في السودان.

كل الأمنيات بلقائكم قريباً.

كما أرسل لكم سيادة الرئيس أمنياتي بالصحة لكم ولأسرتكم وأصدقائكم وكل محبيكم..

جياني إيفانتينو

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). زيورخ

17 مارس 2023م