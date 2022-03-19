مجذوب أونسة: يأتي رمضان وقلبي أبيض نظيف أسامح فيه الجميع





أكد الفنان مجذوب أونسة، حرصه على لمّة الأسرة والأهل خلال شهر رمضان، بجانب أنه يمثل له فرصة لمراجعة نفسه وتصفيتها من الشوائب والبحث عن الأجر بصلة الرحم وتفقد الآخرين.. وقال مجذوب يأتي رمضان وقلبي أبيض نظيف أسامح فيه الجميع واعتذر لمن أخطأت في حقه وهو فرصة للتلاقي ومعرفة أحوال الآخرين، ولكن رمضان نكهته وجماله في الأقاليم لطيبة وسماحة وتواضُع أهلها بعيداً عن الفشخرة والمُباهاة التي نجدها لدى بعض سكان العاصمة، كل يخرج ما لديه للضرا بالاستطاعة وتجدهم سعداء أنقياء وأغنياء بروحهم الطيبة وكرمهم الأصيل.

صحيفة الصيحة