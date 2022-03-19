سياسية
لجان المقاومة تكشف أسباب خلافها مع قوى الحرية والتغيير
قطعت لجان المقاومة المركزية، بعدم وجود تقارب أو أي تفاهمات مع الانقلابيين، وقال المتحدث باسم لجان المقاومة السودانية طه عواض لـ(الحراك ): نحن “ماعندنا أي شراكة مع شركاء الدم”، وتابع: البلد تتحكم فيها الآن 8 جيوش دون أي ترتيبات أمنية، مشيراً إلى أن هذا الوضع جعل البلد في انفلات أمني، متهماً الأجهزة النظامية بنهب وسلب مقتنيات المواطنين في قلب الخرطوم (نهاراً جهاراً)، وأردف: “حاميها حراميها”، وكشف عواض بأن خلافهم مع قوى الحرية والتغيير كان نتيجة إصرار قوى الحرية والتغيير الشراكة مع العسكر، بينما المقاومة كانت ترى العسكر جهة اعتبارية تدار ولا تدير.
الخرطوم ـ أيمن المدو
صحيفة الحراك السياسي