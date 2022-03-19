لجان المقاومة تكشف أسباب خلافها مع قوى الحرية والتغيير





قطعت لجان المقاومة المركزية، بعدم وجود تقارب أو أي تفاهمات مع الانقلابيين، وقال المتحدث باسم لجان المقاومة السودانية طه عواض لـ(الحراك ): نحن “ماعندنا أي شراكة مع شركاء الدم”، وتابع: البلد تتحكم فيها الآن 8 جيوش دون أي ترتيبات أمنية، مشيراً إلى أن هذا الوضع جعل البلد في انفلات أمني، متهماً الأجهزة النظامية بنهب وسلب مقتنيات المواطنين في قلب الخرطوم (نهاراً جهاراً)، وأردف: “حاميها حراميها”، وكشف عواض بأن خلافهم مع قوى الحرية والتغيير كان نتيجة إصرار قوى الحرية والتغيير الشراكة مع العسكر، بينما المقاومة كانت ترى العسكر جهة اعتبارية تدار ولا تدير.

الخرطوم ـ أيمن المدو

صحيفة الحراك السياسي