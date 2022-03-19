الريال السعودي يصعد بقوة مقابل الجنيه السوداني يوم السبت مسجلاً رقما قياسيا في السوق الموازي





واصل سعر الريال السعودي يوم السبت، الإرتفاع مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي في الخرطوم، ووصل إلى أعلى مستوى له في تاريخ السودان مسجلاً رقماً قياسياً.

وسجل الريال السعودي يوم السبت 170.00 جنيه مقارنة مع سعر البنوك ليوم الخميس الماضي والذي بلغ نحو 162 جنيها وفق متابعة “كوش نيوز” لأسعار البنوك ولأسواق الموازية في السودان.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه السوداني بشكل سريع منذ بداية العام الجاري نسبة لقلة العرض وزيادة الطلب، يوم السبت 19 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 640.00 جنيهاً للشراء و650 جنيهاً للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)