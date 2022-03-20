الحزب الشيوعي : الفلول وراء فض ندوة الحزب بأم درمان





اتّهم الحزب الشيوعي، من أسماهم بـ”فلول” النظام السابق بفضّ ندوته التي أُقيمت بمنطقة الثورة بأم درمان أمس.

وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار لـ(الصيحة)، إن العنف الذي حَدَثَ مقصودٌ به تكميم الأفواه وإغلاق مساحة الحريات، وأضاف أنّ مثل هذه المُمارسات لن تُوقف الحراك والمد الثوري، مؤكداً أنّ حزبه سيرد عليه بمزيدٍ من الندوات الجماهيرية، ونفى كمال وقوع إصابات وسط الحاضرين، وقال إن ما حدث قُصد منه إرهاق المنظمين للندوة، وتساءل “مَن يقوم بتمويل هذه المجموعات؟”، وأردف “الحزب الشيوعي ظلّ يتوقّع مثل هذه الهجمات ولم يتوقّف العُنف ضده”، مؤكداً أنّ الحزب رفض الرد على العنف حتى لا تصبح معركة ضد الشعب، وتابع “الحزب سيستمر في نضاله وسيزيده إصراراً إلى حين إسقاط النظام ولن يتأثّر بمثل هذا الترهيب والإرهاب”.

الخرطوم- نجدة بشارة

صحيفة الصيحة