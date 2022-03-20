إنجليزي المريخ السابق يظهر في الواجهة من جديد





بحسب تدوينة وتقارير إعلامية.

كشف الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني المقال، من على رأس الإدارة الفنية لفريق المريخ، حقيقة حدوث شجار مع أحد إداريي الفريق بعد الخسارة أمام النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال لي كلارك بحسب تصريحاتٍ تلفزيونية،” لا صحة لما تمّ تداوله عن وقوع شجار عنيفٍ مع أحد إداريي الفريق”.

وسخر لي كلارك من قرار إقالته، بعيد الهزيمة من الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

ودوّن كلارك قائلا” نادي النخبة، لقد أقلتموني عبر وسائل الإعلام والميديا”.

والجمعة، تلقى المريخ خسارة قاسية أمام الأهلي المصري، بثلاثة أهداف مقابل، ضمن المرحلة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وكلّف نادي المريخ السوداني الوطني إبراهيم حسين خلفًا للإنجليزي لي كلارك، في أعقاب الهزيمة ومغادرة دوري أبطال إفريقيا.

باج نيوز