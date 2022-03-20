نذر مواجهة بين وزير المالية ووالي نهر النيل حول (الذهب)





طالب والي نهر النيل، محمد البدوي أبوقرون، بزيادة نصيب ولايته من الذهب، وأعلن رفضه القاطع للحصة التي تتحصل عليها الولاية من انتاج الذهب، وقال أبوقرون لـ”الحراك” إن النسبة الحالية والبالغة قدرها 30% ضعيفة للغاية مقارنة بما ينتج من الذهب، خصوصاً وان الولاية من أكثر الولايات الرافدة للخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة من خلال صادر الذهب، إضافة إلى وجود آثار بيئية ناجمة من قطاعي التعدين التقليدي و المنظم وأصبح يتطلب توفير أموال ضخمة لايجاد المعينات للازمة لتقليل آثاره على المواطنين.

وكشف أبوقرون عن ارسال خطاب إلى وزير المالية جبريل إبراهيم يطالبه فيه بزيادة نصيب الولاية من الذهب إلى 60% بدلاً عن 30%، فوراً ، وجزم الوالي بأنهم لن يقبلوا غير ذلك، مشيراً إلى وجود ظلم كبير واقع على الولاية فيما يتعلق بنصيبها من الذهب، وتعهد الوالي بتصعيد الأمر إلى المجلس السيادي حال لم يتوصلوا إلى اتفاق مع وزير المالية برفع نصيب الولاية من إنتاج الذهب، وأكد أبوقرون أن الربط الشهري الذي يأتي للولاية من نصيب الذهب في حدود 2 تريليون جنيه، ولفت إلى وجود صندوق لدعم التنمية بقيمة 10 تريليونات لاعمار الولاية.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي