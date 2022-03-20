شاهد بالفيديو.. حسن مكي: حمدوك كأنه ينفض ثيابه ويغادر مجلس كوتشينة وهذا عار بالثورة وكأن أمر السودان لا يعنيه





تحدث المفكر والأكاديمي السوداني البروفيسور حسن مكي في حوار مع قناة لايف سودان على يوتيوب عن رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك وقال (أنا مستغرب من رئيس الوزراء الذي جعلوه أيقونة كأنه خبير أجنبي ،غادر دون أن يقول كلمة بعد إستقالته وكأن أمر السودان العزيز لا يعنيه، ولو كان أيقونة للثورة لبقى وقاد المظاهرات).



وأضاف حسن مكي وهو يتحدث عن حمدوك بحسب مشاهدة محرر كوش نيوز للفيديو المرفق (حمدوك يغادر وكأنه ينفض ثيابه ويغادر من مجلس كوشتينة وهذا عار بالثورة والسودان).

الخرطوم (كوش نيوز)