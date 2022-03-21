فولكر وولد لبات يلتقيان “الشيوعي” و”البعث”





عقد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد فولكر بيرتس ومبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات لقاءين منفصلين مع وفد من الحزب الشيوعي وحزب البعث.

و‏قالت البعثة في تغريدة على (تويتر) أمس إن “لقاءٌ مُثمر جمع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالحزب الشيوعي لتبادل وجهات النظر حول الخطوات القادمة والأولويات السياسية لاستعادة النظام الدستوري”.

وأوضحت في تغريدة أخرى أرفقت معها صورة للقاء مع وفد من حزب البعث “‏تصدرت الأولويات السياسية في سياق استعادة النظام الدستوري اللقاء الذي عقده الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مع ممثلي حزب البعث أمس”.

صحيفة اليوم التالي