الهلال يرجئ قرار إقالة مدربه البرتغالي





أعلنت لجنة تسيير نادي الهلال برئاسة هشام السوباط، أنها ستكون في حالة انعقاد يومي حتى موعد مباراة الفريق مع الأهلي المصري في آخر مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وقال النادي في بيان اليوم، إن لجنة التسيير اجتمعت لمناقشة وضع الفريق والجهاز الفني، وقرّرت إصدار عدد من القرارات بعد التشاور مع بعض الجهات والاقطاب.

وتأتي الخطوة عقب خسارة الفريق أمام ضيفه صن داونز الجنوب أفريقي (2- 4) أمس السبت في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور مجموعات أبطال إفريقيا.

وذكر بيان الهلال أنه سيتم الاجتماع مع أعضاء الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جواو موتا غداً الاثنين، كما سيتم عقد اجتماع مع اللاعبين، وأكدت اللجنة أنه ليس هناك اتجاه لإقالة المدرب موتا حتى الآن، فيما علمت (الصيحة) أنه نشب اختلاف وخلاف خلال الاجتماع بسبب إرجاء المجلس قرار الإقالة لمزيد من الدراسة- أي تأخيره إلى ما بعد مواجهة الأهلي المصري الأخيرة.

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة