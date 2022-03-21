مساعٍ لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد للمعلمين بالخرطوم





كشفت حكومة ولاية الخرطوم، عن تفاهمات مع الحكومة المركزية لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد لتحسين أوضاع العاملين، خاصة شريحة المعلمين وإزالة المفارقات بسبب الارتفاع المتزايد في الأسعار.

وأكد الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة خلال زيارته لمقر وزارة التربية والتعليم بالولاية اليوم، واجتماعه مع المدير العام للوزارة قريب الله محمد أحمد ومديري الإدارات المتخصصة ومديري التعليم بالمحليات، أكد اهتمام حكومة الولاية بتوفيق أوضاع المعلمين، والعمل على تحسين البيئة المدرسية وزيادة الاعتمادات المالية لوزارة التربية حتى تتمكّن من الإيفاء بالالتزامات المالية وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي قبل انطلاق العام الدراسي القادم.

وحيا الوالي، المعلم السوداني الذي يعمل في ظروفٍ بالغة التعقيد من النواحي السياسية والاقتصادية، غير أنه يتفانى من أجل التعليم، مقدماً بذلك أنموذجاً في التضحية والعمل من أجل العلم والتعلّم.

ووجه الوالي وزارة المالية في الولاية باستعجال إجراءات تعيين ألفي معلم عبر لجنة الاختيار لسد النقص في المعلمين.

من جانبه، أكد المدير العام لوزارة التربية، أن العام الدراسي 2021- 2022م يسير وفق ما هو مخطّط له، وأعلن عن بداية امتحانات الفصول الأولى في الخامس عشر من أبريل المقبل، وامتحانات الصف السادس في العشرين من نفس الشهر، كما حدّدت الوزارة امتحانات شهادة الأساس يوم 22 من شهر مايو المقبل.

صحيفة الصيحة