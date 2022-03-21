(الأمة القومي): لو جلسنا مع العسكر سيسلموننا الحكومة





استنكر (الأمة القومي) اتهام الحزب بممارسة (تكتيك) لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة بعيدة عن الوفاق والتوافق بين الأحزاب.

وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير في حوار مع (اليوم التالي) يُنشر بالداخل (الحديث إن حزب الأمة بسوقنا بالخلا ورجله مع العسكر غير صحيح)، وأضاف: (الآن لو جلسنا مع العسكر سيسلموننا الحكومة وهذا ليس اعتداداً بأنفسنا، لكن الأمة حزب ضخم وممتد ويمكننا أن ندخل في اتفاقيات تسمح لنا باستلام السلطة) وتابع البرير: (لكن هذه ليست رؤيتنا، رؤيتنا وطنية خالصة، الوطن للجميع وأن نعمل مع بعضنا للدفع بالوطن للأمام حتى يأتي صاحب الحق عبر صندوق الانتخابات)، ونوه إلى أن حزب الأمة يكاد الحزب الوحيد الذي لم يشارك مع النظام السابق، وقال: (لذلك أنا أنفي هذا الكلام وأقول حزب الأمة رؤيته واضحة، وبكل فخر استطعنا أن نكون مع الشعب ومطالبه، وكيفية تلبية طموحاته).

الخرطوم: فاطمة مبارك

صحيفة اليوم التالي