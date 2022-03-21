التربية بالخرطوم تُحدد مواعيد امتحانات الفصول الأولى والنهائية





أكد المدير العام لوزارة التربية والتعليم قريب الله محمد أحمد، أن العام الدراسي 2021 – 2022م يسير وفق ما مخطط له.

وأعلن قريب الله خلال لقاء مع والي الخرطوم المٌكلف بداية امتحانات الفصول الأولى في الخامس عشر من أبريل المقبل، وامتحانات الصف السادس في العشرين من نفس الشهر.

وحددت الوزارة امتحانات شهادة الأساس يوم 22 من شهر مايو المقبل.

وأطلع المدير العام لوزارة التربية والتعليم قريب الله محمد أحمد، الوالي على مجهودات الوزارة لتطوير العملية التعليمية بالولاية واستمرار مشاريع التنمية، بإنشاء عدد من المدارس الجديدة في المناطق الطرفية وإعادة تأهيل عدد من الفصول والمراحيض وإكمال أسوار مدارس.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي