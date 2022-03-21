مباحثات بين البرهان والملك سلمان





وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء اليوم، إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية.

وبحث البرهان وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائهما في قصر العاهل السعودي بالرياض، العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تقويتها في المجالات كافة.

وسيجري البرهان مباحثات مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تتناول سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية بين الخرطوم والرياض المشترك .

صحيفة الصيحة