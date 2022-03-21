فولكر و ولد لباد يلتقيان مدراء الجامعات





ناقشت الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي سبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة مع مدراء الجامعات السودانية، وعبرت كافة الأطراف عن التزامها بالسعي لتنسيق الجهود.

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، قد جدد خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، مبعوث الاتحاد الأفريقي، الدكتور محمد الحسن ولد لبات، دعم الحكومة الكامل لجهود الاتحاد الأفريقي والبعثة الاممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، لإنجاح عملية التوافق الوطني بالبلاد ، عبر حوارٍ شاملٍ، لا يقصي أحد.

يذكر أن بعثة “يونيتامس” والاتحاد الأفريقي، كانا قد أسسا، مؤخرا، آلية تنسيقية مشتركة، بشأن عملية الحوار السوداني، لتوحيد جهودهما والعمل معاً على الأرض، في إطار المساعي الدولية لمعالجة الأزمة بالبلاد.

وكالة سونا