الشرطة تعلّق على عقوبات أمريكية بحق “الاحتياطي المركزي





أكدت قوات الشرطة، أنها لم تتلقَ إخطاراً رسمياً بالعقوبات الأمريكية التي فرضتها على قوات الاحتياطي المركزي، وإنما علمت بالخطوة من وسائل الإعلام.

وأكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بقوات الشرطة بالإنابة عميد محمد الحسن لـ(الصيحة)، أنهم طالعوا قرار العقوبات الأمريكية من خلال قناة “الحدث” الفضائية، وقال إن الشرطة لم تتلق أي خطابٍ أو إخطار رسمي بفرض عقوبات أمريكية على قوات الاحتياطي المركزي أحد فصائل الشرطة، مؤكداً أن الشرطة متى ما تلّقت إخطاراً رسمياً بذلك ستصدر بياناً للرأي العام حول ذلك.

وفرضت الولايات المتحدة اليوم، عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية بسبب ما أسمته انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، متهمةً الشرطة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المتظاهرين ضد “الانقلاب العسكري” في البلاد.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن شرطة الاحتياطي المركزي كانت في طليعة “الرد العنيف” لقوات الأمن السودانية على الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.

صحيفة الصيحة