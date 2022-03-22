تشكيل لجنة للتحقيق مع طلاب احتجزوا مديرة جامعة الخرطوم





قررت جامعة الخرطوم التحقيق مع طلاب احتجزوا مديرة الجامعة فدوى عبد الرحمن طه ومنعها من مغادرة مكتبها الأحد.

وعقد مجلس عمداء الجامعة اجتماعاً طارئاً بقاعة بروفيسور دفع الله الترابي بكلية الهندسة، بمشاركة كامل عضويته وناقش حادثة احتجاز مجموعة من طلاب كلية الآداب تقودهم “رابطة طلاب كلية الآداب” لمديرة الجامعة ومنعها من الخروج من الجامعة يوم الأحد 20 مارس وما صاحب ذلك من سلوكيات غير لائقة.

وقال بيان أصدرته إدارة الجامعة الاجتماع شجب بأقوى العبارات الحادثة التي لا تشبه طلاب جامعة الخرطوم” وأكد أنها سابقة وخرق خطير لقواعد السلوك القويم مع الأساتذة.

وشدد على ضرورة تطبيق النظام الأساسي لسلوك ومحاسبة الطلاب و قرر تشكيل لجنة تحقيق مع الطلاب المتورطين في عملية احتجاز مديرة الجامعة وأمن مجلس العمداء على قرار مجلس كلية الآداب بمنح الطلاب الذين تغيبوا فرصة الجلوس للامتحان البديل استثناءً.

وأعلن عن تعليق التعامل مع رابطة كلية الآداب إلى حين الاعتذار كتابة لمديرة الجامعة، والتعهد كتابة بعدم تكرار ما حدث.

صحيفة الجريدة