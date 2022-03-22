مياه الخرطوم: طالبنا بزيادة التعرفة لـ(400) جنيه للسكني درجة ثالثة





كشف مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب، عن مطالبتهم بزيادة فاتورة المياه على المستهلكين بواقع (400) جنيه رسوماً شهرية على القطاع السكني بالدرجة الثالثة.

وقال العجب لـ”الترا سودان”، إن فاتورة المياه الحالية لا تغطي استهلاك الكهرباء الشهري لمحطات المياه والآبار المختلفة، وأضاف: “خلال شهر فبراير الماضي عائد رسوم المياه بلغ (2.5) مليون جنيه، وعجزت عن تغطية فاتورة استهلاك الكهرباء”.

ونبه إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء أدى لتأثر قطاع المياه لجهة أن الهيئة في السابق كانت تشتري كيلوواط كهرباء بست جنيهات إلا أنها تشتريه الآن بـ(17) جنيهاً للكيلوواط الواحد، مشيراً إلى أن فاتورة المياه الحالية تبلغ فقط (100) جنيه في الشهر، و(1200) جنيه في العام للقطاع السكني، وأضاف: “طالبنا بزيادة الرسوم ووضعنا تصوراً بمبلغ (800) جنيه على القطاع السكني بالدرجة الثالثة، وبعد نقاش حول التعرفة تم تخفيضها لـ(400) جنيه ولكن لم يتم تصديقها حتى الآن بواسطة والي الولاية”.

صحيفة السوداني