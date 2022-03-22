عروة الصادق: الحكومة تحتفظ بقادة (ازالة التمكين) كرهائن





قال عضو لجنة ازالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق إن السلطات تتخذ قيادات اللجنة المحتجزين منذ نحو شهرين كرهائن للقبول بتسوية سياسية وصفها بـ”الحالمة” رافضاً اتهامات الفساد التي تلاحقهم.

وقال عروة بحسب ما اورده (سودان تربيون)، إن لجنة ازالة التمكين عملت على تحجيم عمليات السطو على المال العام عبر الشركات الرمادية وكبح جماح المضاربين في العملة والتصدي لعمليات تهريب الذهب والموارد. وأضاف: ”اللجنة كشفت عن عمليات تتم عبر مطار بورتسودان لها علاقة بجماعة فاغنر الروسية وحاربت مافيا الدواء وإيقاف الاتجار بالمحاليل الوريدية ومنع التصرف في الأراضي والمؤسسات والشركات الحكومية”.

وأشار إلى وصولها إلى كثير من الملفات التي تهدد مصالح المتنفذين “ممن تحالفوا لاسقاط حكومة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك والانقلاب عليها بجانب ملفات فساد مرتبطة بالرئيس المخلوع عمر البشير ووزرائه ومديري بنوك في عهده ومسؤولي مؤسسات”.

وقال: “أعضاء اللجنة الذين يواجهون اتهامات بخيانة الأمانة يتخذون كرهائن للمساومة السياسية كما اتخذ حمدوك من قبل، حتى يقبلوا بتسوية حالمة”. وزاد: ”من واقع زمالتي لهؤلاء استطيع أن أجزم أن كل اللجان الانقلابية وضباطها ومنسوبيها لن تجد ولا مثقال حبة من خردل لتدين بها هؤلاء الشرفاء أو تقدح في ذممهم”.

صحيفة الحراك السياسي