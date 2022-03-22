برمة ناصر: لا حل غير التفاوض مع الجميع (حتى العسكر)





اعتبر حزب الأمة القومي أن الطريق الوحيد لحل الأزمة السياسية بالبلاد هو التفاوض مع جمع الأجسام السياسية بما فيها المكون العسكري.

وقال رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: (ما يهمنا هو إيجاد مخرج للأزمة السودانية عبر التفاوض السلمي مع كل الأجسام السياسية)، وأضاف: (من الحرية والتغيير ولجان المقاومة والطرف العسكري وسمي ما تسمي) وتابع: (لا يمكن حل الأزمة إلا بالحديث مع جميع المكونات، وهذا الطريق الوحيد للعبور بهذا الوطن لمناقشة قضيتنا وهذا هو الحل السلمي).

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي