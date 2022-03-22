منتخب مصر يحدد موقف صلاح من مباراة السنغال





حدد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من اللحاق بمباراة السنغال المقررة يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وقال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر في تصريحات للصحفيين بحضور مراسل كووورة اليوم الثلاثاء إن “محمد صلاح سيكون جاهزا لخوض مباراة السنغال بصورة طبيعية”.

وأشار إلى أن “صلاح اشتكى من آلام عضلية حرمته من خوض لقاء ليفربول ونوتنجهام فورست في كأس الاتحاد الإنجليزي، لكنه يخضع لتدريبات علاجية وسيكون جاهزا لمباراة السنغال”.

وظهر صلاح في مران منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة بعد وصوله من إنجلترا.

ويستضيف الفراعنة منتخب السنغال في القاهرة الجمعة المقبل، ثم يلتقيان مجددا في داكار يوم 29 من الشهر الجاري لحسم بطاقة التأهل لمونديال قطر 2022.

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