( التتريس) يشل العاصمة.. المقاومة تكتيك جديد ومفآجات





أغلق محتجون اليوم، عدداً من الشوارع في العاصمة الخرطوم في إطار التصعيد الجماهيري للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، وتسببت الخطوة في شل الحركة بين مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، فيما أكدت لجان مقاومة بالخرطوم نجاح خطوة “التتريس” بمدن العاصمة الثلاث بنسبة (100%).

وجاء الإغلاق بدعوة من تنسيقيات لجان المقاومة، وشمل شوارع رئيسة في الخرطوم، وبحري وأم درمان بالحواجز الأسمنتية والإطارات المشتعلة.

وطالبت القيادات الميدانية في لجان المقاومة عبر فيديوهات نشرتها في صفحاتها الرسمية، المحتجين، بعدم حراسة المتاريس (الحواجز) تفادياً للاشتباك مع القوات الأمنية.

في السياق، كشف عضو لجان مقاومة بري وتنسيقيات مقاومة الخرطوم محمد عمر لـ(الصيحة)، عن اعتزام تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم القيام بخطوات جديدة- رفض الافصاح عنها، مشيراً إلى أنها ستكون بتكتيك جديد ومختلف، فضلاً عن مفاجآت حتى بعد مليونية (24 مارس)، وقال إن “التتريس” وسيلة من وسائل الضغط ومن الوسائل السلمية التي بدأت بها الثورة، مشدداً على أن الثورة ماضية في سلميتها، وأكد استعدادهم التام للمليونية المعلن عنها يوم الخميس المقبل, وكشف عمر عن ترتيبات وتنسيق بين تنسيقيات المقاومة وصولاً إلى الحكم المدني.

صحيفة الصيحة