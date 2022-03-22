منشور بصفحة إثيوبية يسعى لضرب العلاقات السودانية بجواره يثير الغضب في أوساط السودانيين





سخر مدونون سودانيون من منشور على صفحة اثيوبيا (العربية) ادعت فيه استخدام الشرطة السودانية في تظاهرات الاثنين، قنابل مطاطية قالت إنها مصرية مزدوجة التأثير المركبة بالغاز المسيل للدموع، قبل أن يصفوا الصفحة الاثيوبية بالساعية لضرب علاقات السودان بدول جوارها.

وشن أعداد من السودانيين، انتقاداً لاذعاً على المنشور بالصفحة الإثيوبية التي اضافت ان القنابل المطاطية مهداة من نظام السيسي للبرهان.

و في رده على المنشور كتب المدون معاوية المبارك: أبي أحمد حقكم ده لو قامت مظاهرات سلمية عنده زي حقتنا دي كان قتل في كل مظاهرة 100 متظاهر، لعنة الله عليك.. عايز فوضى في السودان عشان تمرروا أجندتكم الاستعمارية في السودان.

وجاء الهجوم الاكثر عنفا على الصفحة الاثيوبية من المدون احمد صالح الذي فند ادعاءات الصفحة وقلل من اهميتها باعتبار ان القنابل المطاطية المزدوجة متوفرة في العديد من الدول الغربية وان السودان لا يمكنه ان يعتمد علي مثل هذا النوع من القنابل من السوق المصري باعتباره الاعلى تكلفة مقارنة باسعار الدول الغربية التي تقوم بتصنيع مثل هذا النوع من القنابل المطاطية مزدوجة التأثير.

بينما كتب ربيع الهادي وانتوا دخلكم شنو…قتلتوا شعبكم في إقليم كامل بالطائرات و المدرعات و البقية شردوا لمعسكرات اللجوء داخل السودان مواجهة بالرصاص الحي و الدانات و الصواريخ وعايزين تحدثونا عن مواجهة سودانية بأدوات مصرية، دخلكم شنو مشاكلنا و بنحلها و تبا لكل العسكر السياسيين في بقاع البسيطة.

ومن بين التعليقات قالت المدونة هناء خالد :(شكلكم عاوزين صدام زى اوكرانيا وروسيا ربنا يهديكم ويصلح حالنا جميعا)، ودونت منى يحيى التالي : (بتحاولوا تصطادوا في الماء العكر عزيزي الاثيوبي نحن عارفين البحصل و الما بحصل وعارفين الليلنا و العلينا.

ودرجت صفحة اثيوبيا الناطقة باللغة العربية بين الفينة والاخرى على نقل اخبار مضللة ومفبركة مخرجة بعناية فائقة لضرب علاقات السودان بدول جواره، ودائما ما تبحث عن بث شائعات لا اساس لها من الصحة والواقع على الأرض.

الخرطوم: (كوش نيوز)