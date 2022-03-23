جبريل يعلق على فرض رسوم جمارك جديدة





أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن وزارته لا تملك سلطة فرض رسوم جديدة على الجمارك أو تعديلها “إلا بموافقة مجلس الوزراء واجتماع المجلسين”.

وقال جبريل في تغريدة على (تويتر) اليوم “إن ما يشاع بأن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فرضت رسوم جمارك جديدة أو عدلت في الفئات السارية لا أساس لها من الصحة”، وأضاف “الوزارة لا تملك سلطة فرض رسوم جديدة أو تعديلها إلا بموافقة مجلس الوزراء واجتماع المجلسين”، وتابع “يعزى أي تغير في رسوم الجمارك إلى تغيير سعر صرف العملة الوطنية”.

صحيفة الصيحة