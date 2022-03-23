السعودية.. إمكانية تجديد «هوية مقيم» قبل انتهائها بـ6 أشهر





كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية الحد الزمني لصلاحية «هوية مقيم» للوافدين، الذي يُمكّن من تجديدها قبل انتهائها، وذلك للفئتين: «العمالة المنزلية»، و«العمالة التجارية».

وأعلنت أنه في ما يتعلق بالعمالة المنزلية، فيمكن تجديد هوية مقيم في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهراً، أما «العمالة التجارية» فيمكن تجديد «هوية مقيم» لها إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي) سارية المفعول، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشفت «الجوازات» أنه يمكن تجديد هوية مقيم لمن هم خارج السعودية إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة «سداد» من خلال منصة «أبشر» أو «مقيم» لصاحب العمل، مشددة على أنه يتم فرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علماً أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حالة التكرار.

صحيفة البيان