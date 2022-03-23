جهاز تنظيم السودانيين بالخارج ينفي علاقة عودةخدمات للجهاز بفرض جبايات





نفى الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مكين حامد تيراب وجود أي علاقة تربط بين عودة خدمات وزارة الداخلية التي تقدمها للمهاجرين والمغتربين الى جهاز المغتربين وبين فرض جبايات وضرائب وزكاة على المغتربين..

وكشف الامين العام لجهاز المغتربين في تصريحات صحفية عن موافقة وزارة الداخلية خلال الاجتماع المشترك امس بوزارة الداخلية بين جهاز المغتربين والوزارة برئاسة وزير الداخلية المكلف ، كشف عن موافقة الوزارة بفتح نافذة رابعة بجهاز المغتربين بجانب مجمعات الجمهور الثلاث لتقديم خدمات استخراج وتجديد الجوازات واستخراج الارقام الوطنية والبطاقة القومية وشهادات المواليد والوفيات وبطاقات الاجانب من الاصول السودانية والخدمات الأخرى المتعلقة بالمهاجرين والمغتربين .

وأوضح مكين ان الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بتذليل وتسهيل تقديم هذه الخدمات للمغتربين والمهاجرين والاشكاليات المتعلقة بها ، موضحا أن هذه الخدمات ستتم حوكمتها وتقديمها للمغتربين عبر البوابة الالكترونية لجهاز المغتربين .

وقال الامين العام لجهاز تنظيم شئون المغتربين إن إعادة الجبايات من جديد ممثلة في الضرائب والزكاة غير صحيح .

وأبان مكين حول مسألة الزكاة والضرائب انها تخضع للسياسات الكلية للدولة نافيا اي علاقة لجهاز المغتربين بها من حيث فرضها أو الغائها موضحا ان هذا الشأن يتعلق بمؤسساتها المعنية بها بصورة مباشرة في ديواني الزكاة والضرائب ، وأبان في هذا الجانب ان معالجتها لا تأتي الا من خلال المعالجة الكلية وفق القانون الجديد لمفوضية شؤون الهجرة والمهاجرين السودانيين والذي سيتم اجازته في القريب العاجل وفق رؤية العام 2022 م .

وناشد مكين بفهم مثل هذه المبادرات بصورتها الصحيحة التي يسعى الجهاز من خلالها الى خدمة المغتربين والمهاجرين السودانيين في كافة المجالات ومنحهم حقوقهم ومستحقاتهم التي تكفل لهم حرية الحركة وتعينهم على الاستقرار في حال العودة الى الوطن.

واكد مكين استمرار وسعي جهاز المغتربين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في إيفاء المغتربين حقوقهم التي وعدهم بها والتي ستكون واقعا في القريب العاجل .

سونا