الحكومة تتهم سفراء (الترويكا) بمخالفة تقاليد الدبلوماسية





اتهمت الحكومة أمس الثلاثاء، سفراء غربيين بالتدخل في شؤونها الداخلية ومخالفة التقاليد المنظمة للعمل الدبلوماسي في البلاد، ونفت ما أثير بشأن أنشطة غير قانونية تقوم بها مجموعة “فاغنر” الروسية في السودان. وكان سفراء”الترويكا” قالوا في بيان مشترك الاثنين إن مجموعة “فاغنر” الروسية متورطة في أنشطة غير قانونية ذات صلة بالتنقيب عن الذهب السوداني وتحدثوا عن غزوها مواقع التواصل الاجتماعي بمعلومات مضللة.

وأفاد بيان أصدرته الخارجية “أن مقال سفراء الترويكا تناول بصفة أساسية مواقف الدبلوماسيين الثلاثة وبلدانهم حيال الوضع الماثل حالياً في جمهورية أوكرانيا وموقف جمهورية روسيا الاتحادية ازاءه”. واعتبرت أن ذلك عادياً لكونه “تعاطي إعلامي مشروع مع قضية رأي عام دولي،قابل لتداول الآراء واختلافها من جميع الأطراف المعنية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة”. لكن الخارجية أبدت استغرابها واستنكارها لاقحام سفراء السودان في الصراع الدائر بأوكرانيا بصورة قالت إنها “اعتباطية وجزافية” “بما يمثل تدخلاً سافراً في شؤون السودان الداخلية ومفارقة بينة أخرى للأعراف والممارسات الدبلوماسية المرعية”. وقالت في بيانها “مضى السفراء إلى أكثر من ذلك بان ادعوا وجود شركة فاغنر الأمنية الروسية في السودان واضطلاعها بمهام تدريبية وتعدينية وأخرى مناهضة لسيادة القانون والحوكمة على حد زعمهم وهذا هو ما تود حكومة السودان نفيه جملة وتفصيلا”.

صحيفة الحراك السياسي