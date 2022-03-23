السويد توقف استيراد الكركدي





كشف أبوبكر عمر وزير الزراعة، عضو لجنة الطواريء الاقتصادية، عن قرار صدر من دولة السويد بإيقاف صادر الكركدي السوداني، بسبب تحفظات لم يذكرها، ولفت لترتيبات تقوم بها لجنة الطواريء لمعالجة مشكلات الصادر والوارد.

وقال الوزير الموجود حالياً بدولة الإمارات في ندوة عقدت بقنصلية السودان بدبي، إن القرار جاء بسبب تحفظات، وأضاف بأنهم يتابعون حل الاشكالية، واردف: “التحفظات مهما كانت سنحلها”.

وقال وزير الزراعة إن ميناء بورتسودان يمكن ان يتحول إلى هيئة تستقل مالياً عن وزارة المالية رداً على دعوات بتحويل الميناء إلى هيئة من قبل مستثمرين.

وشدد على التزام لجنة الطواريء بمتابعة حلول مشاكل الصادر والوارد في مدة أقصاها (3) شهور، وقال الوزير: “لن نسمح للتاريخ أن يسجل بأننا حجر عثرة لهذا البلد لو غادرنا المنصب”.

وكشف الوزير عن ترتيبات شراء بواخر نقل وبناء حجر بيطري من قبل مستثمرين. واقر بوجود مشكلات في الصادر والوارد والميناء، وأشار إلى اجتماع مع (10) من رجال الأعمال اسفر عن وجود (85) مشكلة سيما اللوجستية في الميناء وتعطل (4) (كرينات) من جملة (8)، وأشار إلى وضع حلول من بينها إجراء عمليات صيانة وزيادة ساعات العمل ومعالجة مشكلات الحجر الزراعي.

دبي ـ رقية الزاكي

صحيفة الحراك السياسي